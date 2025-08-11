【明治安田J1リーグ】名古屋グランパス 1−2 京都サンガF.C.（8月10日／豊田スタジアム）【映像】とんでもない“首捻り”でほぼ180度強烈ヘッド炸裂驚愕のヘディングシュートは決まらなかったものの、直後にゴールを決めてみせた。名古屋グランパスのFWキャスパー・ユンカーが後半にチームの先制点をマーク。さらにはこれが自身の今季初ゴールとなると、ファンも待望の一撃に歓喜や称賛