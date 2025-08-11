カスカベ（埼玉県春日部）を舞台にドメスティックな匂いの強い「クレヨンしんちゃん」で、メキシコ（第23作）オーストラリア（第27作）と海外ものを得意としてきた橋本昌和監督が今回はインドを選んだ。「映画版クレヨンしんちゃん超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」（8月8日公開）である。インド映画テイストの歌と踊りで魅せながら、笑いと涙にさりげなく教訓を盛り込んだいつものスタイルは、大人が見ても十分に楽しめる。