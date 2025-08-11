2025年８月10日、FC東京が味の素スタジアムで鹿島アントラーズに０−１と敗戦。残念ながら勝利を手にできなかったが、シーズン開幕当初に比べるとチームパフォーマンスは良くなった。スピーディなパス回しから敵陣に迫れば、俵積田晃太の突破力や長友佑都の走力を活かしてサイドからえぐるなど、プレーの矢印が相手ゴールに向かうようになったのはポジティブな兆しだ。なかでも鹿島戦で存在感を示したのは、右サイドバックの長