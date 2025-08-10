ニューストップ > ライフスタイルニュース > 急にビニールプールを拒否するようになった娘「弟の友達が来るから…… 家族 我が家 主婦 小学生 ftn-fashion trend news- 急にビニールプールを拒否するようになった娘「弟の友達が来るから…」 2025年8月10日 21時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 筆者の友人は、娘が突然ビニールプールで遊ぶのを断るようになったという 理由を聞くと、本当は入りたいが「弟の友達が来るから入れない」と告白 その後息子と娘が入る時間を分け、娘はプールを楽しむようになったそう 記事を読む おすすめ記事 【甲子園】出場辞退の広陵に１回戦で敗れた旭川志峯・山本博幸監督 「何も感じないです」 2025年8月10日 15時8分 二階堂ふみ＆カズレーザー電撃婚にネット激震「3回くらい読み返した」「伏線回収？」“公開告白”から8年 2025年8月10日 16時19分 紀子さまはすでに「天皇の母」気取り…皇后・雅子さまの前で見せた「驚きの行動」 2025年8月9日 8時30分 YOSHIKI 『ダンダダン』での“パクリ騒動”を急遽謝罪 ネットをがっかりさせた“三文字”とは 2025年8月10日 18時24分 【甲子園】広陵の保護者会に中井哲之監督同席 堀正和校長「我々の意に同意してくれている様子がうかがえました」 2025年8月10日 21時39分