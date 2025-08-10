８月１０日の中京４Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝１３頭立て）は、武豊騎手が手綱を執ったアストロレガシー（牡、栗東・武英智厩舎、父リオンディーズ）が勝利を飾った。勝ち時計は２分２秒７（良）。好位の外めをリズム良く追走して脚をため、絶好の手応えで直線に向いた。残り２００メートルでエンジンがかかると鋭く抜け出して、最速の上がりで追い込んできたマテンロウゲイル（横山典弘騎手）を１馬身差で押し切った