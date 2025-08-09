フランス代表の実力者は今夏欧州の舞台を離れる可能性がある。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、バイエルン・ミュンヘンに所属する29歳のフランス代表FWキングスレイ・コマンは今夏の移籍市場でサウジアラビアのアル・ナスルへ移籍する可能性があるという。パリ・サンジェルマンの下部組織出身であるコマンは2013年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、その後はユヴェントスを経て2017年7月にはバイエ