フランス代表コマンは今夏サウジアラビア移籍か…… バイエルンとアル・ナスル間で交渉が加速中と報道
フランス代表の実力者は今夏欧州の舞台を離れる可能性がある。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、バイエルン・ミュンヘンに所属する29歳のフランス代表FWキングスレイ・コマンは今夏の移籍市場でサウジアラビアのアル・ナスルへ移籍する可能性があるという。
パリ・サンジェルマンの下部組織出身であるコマンは2013年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、その後はユヴェントスを経て2017年7月にはバイエルンに完全移籍。バイエルンでは長年主力として活躍しており、2020年に行われた古巣PSGとのUEFAチャンピオンズリーグ決勝では決勝ゴールを決めるなどタイトル獲得に貢献。しかし昨季は序列を落としており、ブンデスリーガでの先発出場はここまで14試合と出場機会は限定的になっている。
長きに渡りバイエルンで活躍してきたフランス代表ウインガーだが29歳にして欧州の舞台を離れるのだろうか。
