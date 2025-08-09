近年、なぜ欧州組が急増したのか。その問いに対し、識者の河治良幸氏は以下のように答えた。「Jリーグのクオリティ向上に伴い、選手に代理人がついた点が大きいです。それにより生活面の不安があまりない状態でプレーに集中できるようになりました。加えて、ヨーロッパでの日本人選手の成功例が増えたおかげで、獲得に前向きなクラブも増えました。ベルギーリーグのクラブがまさにそうで、良いサイクルが生まれています」例え