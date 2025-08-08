¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ë¡¼¥¹¤Ç±éÀâ¤¹¤ë¥½¥í¥â¥ó½ôÅç¤Î¥Þ¥Í¥ì¼óÁê¡á6·î¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥·¥É¥Ë¡¼¶¦Æ±¡ÛÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥½¥í¥â¥ó½ôÅç¤Ç9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂÀÊ¿ÍÎ½ôÅç¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÊPIF¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤ÇµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥ì¼óÁê¤Ï8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î²ñµÄ¤ËÆüËÜ¤äÊÆ¹ñ¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤È¤¤¤Ã¤¿°è³°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¾·ÂÔ¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤ë¥½¥í¥â¥ó¤ÏÂæÏÑÇÓ½ü¤Ë¸þ¤±¿åÌÌ²¼¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤ÀÂæÏÑ¤ò¾·ÂÔ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Â¾