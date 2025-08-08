¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¥½¥È(C)Getty Imagesµå»Ë¤Ë»Ä¤ë¡È¥á¥¬¥Ç¥£¡¼¥ë¡É¤ò¸ò¤ï¤·¤¿ÃË¤ò¼è¤ê´¬¤¯¶õµ¤¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥·¥Ó¥¢¤À¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤ÈËÌÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë15Ç¯Áí³Û7²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1147²¯±ß¡áÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¤Î¡ÈÄ¶¡Éµð³Û·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤Î¤½¤ì¤À¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¾¥ê¥¢¥ëÆóÅáÎ®¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¹ë²÷39¹æ2¥é¥óÂçÃ«æÆÊ¿¤¬23Ç¯12·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÄù·ë¤·¤¿10Ç¯Áí³Û7²¯¥É