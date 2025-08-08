フランス南部で、大規模な山火事が発生し、160平方km以上が焼けました。1人が死亡、3人が行方不明となっています。【映像】山火事の様子フランス南部のオード県で、5日午後4時すぎに山火事が発生し、7日朝までに、住宅36棟と車両40台が被害を受けました。160平方km以上が焼け、内務相は、フランスで起きた火災で、1949年以降、最大の焼失面積だと発表しました。65歳の女性が死亡、3人が行方不明となっていて、市民や消防士ら