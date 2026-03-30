短期間でまた監督交代だ。トッテナムは現地３月29日、イゴール・トゥードル監督が双方合意のもとで退任すると発表した。先月14日に就任したばかりのクロアチア人指揮官は、わずか44日、７試合でノースロンドンを去ることとなった。新監督については、改めて知らせるという。ビッグ６の一角に数えられる名門は昨季、ヨーロッパリーグを制覇した一方で、プレミアリーグ17位に低迷。監督をアンジェ・ポステコグルーから、トーマ