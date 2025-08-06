中国国際デジタルエンターテインメント産業大会がこのほど上海で開催され、中国音響映像・デジタル出版協会ゲーム出版業務委員会がその中で発表した報告書によると、今年1-6月には、中国国内ゲーム市場の実質（以下同）売上高は前年同期比14．08％増の1680億元（約3兆3600億円）に達した。6月末現在、ゲームユーザーの規模は0．72％増の6億7900万人近くに達した。人民日報が伝えた。また、同期の中国独自開発ゲームの中国国内市場