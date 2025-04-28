スパイ映画の名作『007シリーズ』にはヤマハ発動機のバイクが登場します。『007/ユア・アイズ・オンリー』という作品に登場し、雪の上でジェームズ・ボンドを追い回したバイクの名前を当ててください!『007/ユア・アイズ・オンリー』でジェームズ・ボンドを追い回したヤマハのバイクは?雪山のシーンで登場、ということは…スキーで逃げるボンドを追いかけ回したわけですから、当然、答えはオフロードモデルです。――正解は次の