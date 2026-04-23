「釣った魚に餌をやらない」という言葉があるように、付き合う前と後では彼女への態度がガラッと変わる男性もいます。そこで男性を選ぶ目を養うべく、『オトメスゴレン』女性読者の意見を参考に「『こんな人だったなんて！』と付き合ってから愕然とした『彼氏の正体』９パターン」を紹介します。【１】寡黙でクールな人だと思っていたら、気弱でトークに自信がないだけ「自分の意見を言えないだけだった」（２０代女性）と、クール