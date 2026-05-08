今回は、元カレに5年ぶりに再会したエピソードを紹介します。

会社のビルの入口で…

「5年前、同じ職場だった彼氏にいきなりフラれ、ショックでご飯も食べられないほどでした。どうやら彼氏は私の後輩と浮気していたようで、後輩が妊娠したから結婚するとのこと。あきれて言葉が出ませんでした。

そんな辛い時期を乗り越え、仕事に打ち込んだ結果、転職して年収はそれまでの倍になりました。新しく素敵な彼氏もできて幸せに過ごしていたのですが、そんなある日、私を5年前に振った元カレに、会社のビルの入口でばったり再会したんです。

元カレはここで警備員として働いているようで、以前とは別人のようにやつれていました。元々は営業マンだったはずですが、なぜここで働いているんだろうと不思議に思いました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年1月）

▽ この元カレは、結婚後に転職したものの、職場になじめず何度も転職を繰り返し、結果的に今は警備員のアルバイトをしているそうです。それにしても、まさかこんなところで再会するなんて、びっくりですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。