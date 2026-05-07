なぜハワイで「新潟産コシヒカリ」が安く買えるのか？ ハワイ在住の元テレ朝アナが語る“納得のワケ”
新卒から18年半、テレビ朝日のアナウンサーとして、報道、スポーツ、バラエティなど多岐にわたる番組を担当してきた大木優紀さん（45歳）。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
第45回は、物価高のハワイで、意外とお得な価格で買える生活必需品を紹介します。（以下大木さん寄稿）
◆「ラーメン4000円」は本当？ハワイ物価のリアル
最近、よく聞かれるのが「ハワイって物価高いんでしょ？」という声。メディアの影響もあって、「ラーメン一杯が4000円近くする」「家族で行ったら破産する」なんて話も耳にします。
たしかに、ハワイの物価は全体的に高め。ですが、実際に暮らしてみると、「あれ？ 意外とお得かも」と感じるものもあるんです。
その代表が、お米と缶ビール。どちらも、現地で生活していると「思っていたよりお財布にやさしい」と感じる存在で、正直ちょっと驚きました。
今回は、そんな“高いだけじゃないハワイの物価事情”を、在住者の視点からご紹介。コスパよく、賢くハワイを楽しむヒントをお届けします。
◆ハワイでまさかの“節約枠”？ 缶ビールが安く感じる理由
まず、ハワイのスーパーで売られているビールの安さのワケについて深掘りしてみたいと思います。
我が家では、コストコでまとめ買いをすることが多いのですが、一般的なサイズの缶ビールが、なんと1本あたり1ドルちょっとで買えます。しかも、日本でもおなじみのキリンビールのような、いわゆる“普通のビール”。発泡酒や第三のビールではありません。
日本の感覚で考えると、これはかなりお得に感じますよね。我が家は、普段家で飲むお酒はほぼビール一択なので、夫に対しても「ビールはケチらず、飲んでよい！」という空気が自然とできているほどです（笑）。
では、なぜ物価の高いハワイで、ビールは安く感じるのでしょうか。特に日本のビールが、日本より安く飲めることには驚きました。
実は、ハワイ（アメリカ）で販売されているキリンビールなどの多くは、日本からの輸入品ではなく、アメリカ国内で製造されているため、輸入関税などが一切かかっていないのです。
そして、なぜハワイのほうが缶ビールが安いのか。その大きな要因は、日本の酒税の高さ。実は日本はアルコールにかかる税金が比較的重く、それが価格に大きく影響しています。一方で、ハワイは全米でもビール税が高い州のひとつ。それでも1缶あたりで考えると、ハワイでかかる税金は、現在日本の1/4程度なんだそうです。
さらに、アメリカは、まとめ買いによる割引き文化も根付いていて、特にコストコのような大型スーパーではグッと価格が下がることもあります。会員制の店舗などでは、会員価格なども適用されます。
ハワイの定番であるコナビールのように、オアフ島内で醸造されているビールは、輸送コストが抑えられる分、価格にも反映されやすいという背景もあります。
物価が高いと言われるハワイですが、こうした視点でみると、思わぬお得ポイントが見えてくるのも面白いところです。
◆新潟産のコシヒカリが30ドルで手に入る
続いて、お米について。
「ハワイでお米って買えるの？」とよく聞かれるのですが、結論から言うと、まったく問題ありません。むしろ、日本と同じように、質のいいお米がしっかり手に入ります。
実は私も、渡航前は「日本から持って行ったほうがいいのでは？」と考えていたのですが、荷物制限の関係で断念。結果的には、これが大正解でした。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
◆「ラーメン4000円」は本当？ハワイ物価のリアル
最近、よく聞かれるのが「ハワイって物価高いんでしょ？」という声。メディアの影響もあって、「ラーメン一杯が4000円近くする」「家族で行ったら破産する」なんて話も耳にします。
たしかに、ハワイの物価は全体的に高め。ですが、実際に暮らしてみると、「あれ？ 意外とお得かも」と感じるものもあるんです。
その代表が、お米と缶ビール。どちらも、現地で生活していると「思っていたよりお財布にやさしい」と感じる存在で、正直ちょっと驚きました。
今回は、そんな“高いだけじゃないハワイの物価事情”を、在住者の視点からご紹介。コスパよく、賢くハワイを楽しむヒントをお届けします。
◆ハワイでまさかの“節約枠”？ 缶ビールが安く感じる理由
まず、ハワイのスーパーで売られているビールの安さのワケについて深掘りしてみたいと思います。
我が家では、コストコでまとめ買いをすることが多いのですが、一般的なサイズの缶ビールが、なんと1本あたり1ドルちょっとで買えます。しかも、日本でもおなじみのキリンビールのような、いわゆる“普通のビール”。発泡酒や第三のビールではありません。
日本の感覚で考えると、これはかなりお得に感じますよね。我が家は、普段家で飲むお酒はほぼビール一択なので、夫に対しても「ビールはケチらず、飲んでよい！」という空気が自然とできているほどです（笑）。
では、なぜ物価の高いハワイで、ビールは安く感じるのでしょうか。特に日本のビールが、日本より安く飲めることには驚きました。
実は、ハワイ（アメリカ）で販売されているキリンビールなどの多くは、日本からの輸入品ではなく、アメリカ国内で製造されているため、輸入関税などが一切かかっていないのです。
そして、なぜハワイのほうが缶ビールが安いのか。その大きな要因は、日本の酒税の高さ。実は日本はアルコールにかかる税金が比較的重く、それが価格に大きく影響しています。一方で、ハワイは全米でもビール税が高い州のひとつ。それでも1缶あたりで考えると、ハワイでかかる税金は、現在日本の1/4程度なんだそうです。
さらに、アメリカは、まとめ買いによる割引き文化も根付いていて、特にコストコのような大型スーパーではグッと価格が下がることもあります。会員制の店舗などでは、会員価格なども適用されます。
ハワイの定番であるコナビールのように、オアフ島内で醸造されているビールは、輸送コストが抑えられる分、価格にも反映されやすいという背景もあります。
物価が高いと言われるハワイですが、こうした視点でみると、思わぬお得ポイントが見えてくるのも面白いところです。
◆新潟産のコシヒカリが30ドルで手に入る
続いて、お米について。
「ハワイでお米って買えるの？」とよく聞かれるのですが、結論から言うと、まったく問題ありません。むしろ、日本と同じように、質のいいお米がしっかり手に入ります。
実は私も、渡航前は「日本から持って行ったほうがいいのでは？」と考えていたのですが、荷物制限の関係で断念。結果的には、これが大正解でした。