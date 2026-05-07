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【知っておきたい】結婚相談所には変な人が多い？婚活のプロが明かす「最短10カ月」で成婚する人の意外な特徴

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ZWEIチャンネル【公式】が「【婚活したい人必見】ツヴァイマリッジコンサルタントが結婚相談所のよくある質問に答えます！」を公開した。動画では、鈴木マリッジコンサルタントをはじめとする3名のプロが、結婚相談所に対する「変わった人が多いのでは」「忙しくても活動できるか」といったリアルな疑問に回答。「成婚が早い人は積極的に会っている方」という、婚活を成功に導くための核心的な事実を提示している。



結婚相談所の利用を検討する際、多くの人が抱くのが「変な人が多いのではないか」という不安である。これに対し末吉マリッジコンサルタントは、現在10万人以上が活動しており、「しっかりとお仕事をされている普通の方々」が入会していると説明。むしろ、アプリの方が変わった人が多いのではないかという見解を語った。



また、日々の仕事に追われる現代人にとって「忙しくても活動できるか」という懸念も大きい。鈴木マリッジコンサルタントは、そうした多忙な人「こそ」同社で活動している場合が多いと強調する。マッチング後の日程調整や場所のセッティングをサポートするシステムが整備されているため、効率的な活動が可能だと明かした。



交際までの流れについては、お見合い後に「次会ってみたい」と感じた場合、友達以上恋人未満の関係である「仮交際」へ進む。ここでは1～3人程度と並行して交流でき、カウンセラーの冷静な視点を交えながら相手との相性を見極める。その後、お互いに確信が持てれば「真剣交際」へと移行し、他の相手とは会えなくなる仕組みだ。大野マリッジコンサルタントは、デートの頻度は週1回程度が一般的だと語り、「見た目はこの人が良いけど、ホッとできるのはこの人」といったように、良い意味で複数の相手を比較する重要性を説いた。



動画の終盤では、成婚が早い人の特徴について言及。鈴木マリッジコンサルタントは「1番は積極的に会っている方」と断言し、プロフィールだけでは人柄の全ては把握できないため、まずは直接会ってみる姿勢の大切さを語った。平均して10カ月で成婚に至るという実績を挙げつつ、「焦ると婚活は余計に上手くいかない」と指摘。1年かけてじっくりと腰を据えて活動することが、理想の結婚への着実なステップであることを示している。