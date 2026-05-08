今回は、結婚初日に結婚を後悔したエピソードを紹介します。

結婚前はあんなに優しかったのに…

「不倫関係だった彼氏が、多額の慰謝料を払うことを条件に、奥さんと離婚することになりました。ただ彼氏は慰謝料を払えず困っていたので、早く結婚したかった私は、慰謝料を肩代わりしました。

そして結婚しましたが、これまで優しかった彼氏、いや夫が別人のようにモラハラ発言をしてきて困惑しました。私は慰謝料を肩代わりしたためにお金がなく、また親からも縁を切られているというのに、『俺、〇〇の腕時計が欲しいんだ』『お前の親にその金を出してもらえねーかな』と言ってきたんです。

さらに『お前の親ってどんぐらい金あるの？』『もっと金を出させろよ？』とも言ってきて、気持ちがすっと冷めました。結婚初日の時点で、結婚を後悔してしまいました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ ちなみにこの女性が親に縁を切られた理由は、不倫を経ての略奪婚だと知られたからだそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。