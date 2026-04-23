「こんな人だったなんて！」と付き合ってから愕然とした「彼氏の正体」９パターン
「釣った魚に餌をやらない」という言葉があるように、付き合う前と後では彼女への態度がガラッと変わる男性もいます。そこで男性を選ぶ目を養うべく、『オトメスゴレン』女性読者の意見を参考に「『こんな人だったなんて！』と付き合ってから愕然とした『彼氏の正体』９パターン」を紹介します。
【１】寡黙でクールな人だと思っていたら、気弱でトークに自信がないだけ
「自分の意見を言えないだけだった」（２０代女性）と、クールだと思ったら内気なだけだった例です。クールな人は口数が少なくても堂々と自分の意見が言えるもの。何かアドバイスを求めて、自分の考えを言えるか判断してはどうでしょう。
【２】明るい性格に惹かれたのに、じつはすぐに泣くほど「超ネガティブ」
「おもしろい人だと思ってたら、すぐ泣き出すところにビックリ」（２０代女性）と、男性の二面性に驚いたパターンです。ふだんは強がっていても、彼女には安心して弱さを見せているかもしれません。「女々しい」と思わずに話を聞いてあげてはいかがでしょう。
【３】会うたびほめてくれてたのに、彼氏になったらダメ出しされまくり
「私を『俺色』に染めたがった」（１０代女性）というように、以前は「かわいいね」と女性をベタぼめだったのが、彼氏になったら「その口紅ヘン」などとダメ出ししまくるケースです。彼の意見を全部飲むと自由を奪われる危険があるので、相手のペースに巻き込まれないようにしましょう。
【４】仕事に誇りを持って働いていそうだったのに、家では延々とグチばっかり
「尊敬してたのにガッカリ」（２０代女性）というように、仕事熱心な姿に惹かれていたのに期待外れだったケースです。ただし、グチるのは女性に心を許しているからこそ。「私にだから弱音を吐くんだ」と前向きに受け止めてみてはいかがでしょう。
【５】さわやかな人だと思っていたら、とにかく不潔だった
「ワックスだと思ってたら髪を洗ってないだけ…」（２０代女性）と、外見は清潔感のある好青年なのに、じつは不潔という例です。何度注意しても男性が生活態度を直さない場合は「歯磨きしないとキスしない」と、スキンシップをエサにしてはいかがでしょう。
【６】いつもデートは奢りだったのに、付き合ったとたん「奢って」
「あたしに投資した分を回収してるの！？」（３０代女性）というように、付き合ったとたん「ヒモ男」になる男性もいるようです。悪びれもせず何度も奢らせようとするのは確信犯です。情が移る前に別れたほうがいいかもしれません。
【７】頼りがいがありそうなところにほれたのに、ふたりきりだと「赤ちゃん言葉」
「会社では『頼もしい先輩』なのに…」（２０代女性）と、甘えさせてくれそうな雰囲気に惹かれたのに、「じつは赤ちゃん言葉で甘える男だった」パターンです。外で無理に虚勢を張っている男性は、彼女の前では甘えん坊になることも多いので注意しましょう。
【８】大人に見えたのに、コンビニ店員と話しただけで激怒する焼きもち焼き
「１０歳も上だから『大人の余裕』があると思ったのに」（２０代女性）というように、男性に包容力を求めていたのに、束縛がひどかったケースです。精神的な成熟度は年齢では判断できないもの。安易に「年上だから大人」だと思わないほうがいいでしょう。
【９】毎日メールが来ていたのに、こっちが出したメールの返信すらこなくなった
「あんなにマメだったのに」（２０代女性）と、メールの回数が激減し、がっかりさせられたことのある女性は多いようです。男性からメールが来ないからと、女性から積極的に連絡をすると、「俺のことが大好きだな」と男性が安心して増長する可能性があるので注意しましょう。
ほかにはどんな「『こんな人だったなんて！』と付き合ってから愕然とした『彼氏の正体』」があるでしょうか。みなさんの意見をお待ちしています。（徳永幸子）
【１】寡黙でクールな人だと思っていたら、気弱でトークに自信がないだけ
「自分の意見を言えないだけだった」（２０代女性）と、クールだと思ったら内気なだけだった例です。クールな人は口数が少なくても堂々と自分の意見が言えるもの。何かアドバイスを求めて、自分の考えを言えるか判断してはどうでしょう。
「おもしろい人だと思ってたら、すぐ泣き出すところにビックリ」（２０代女性）と、男性の二面性に驚いたパターンです。ふだんは強がっていても、彼女には安心して弱さを見せているかもしれません。「女々しい」と思わずに話を聞いてあげてはいかがでしょう。
【３】会うたびほめてくれてたのに、彼氏になったらダメ出しされまくり
「私を『俺色』に染めたがった」（１０代女性）というように、以前は「かわいいね」と女性をベタぼめだったのが、彼氏になったら「その口紅ヘン」などとダメ出ししまくるケースです。彼の意見を全部飲むと自由を奪われる危険があるので、相手のペースに巻き込まれないようにしましょう。
【４】仕事に誇りを持って働いていそうだったのに、家では延々とグチばっかり
「尊敬してたのにガッカリ」（２０代女性）というように、仕事熱心な姿に惹かれていたのに期待外れだったケースです。ただし、グチるのは女性に心を許しているからこそ。「私にだから弱音を吐くんだ」と前向きに受け止めてみてはいかがでしょう。
【５】さわやかな人だと思っていたら、とにかく不潔だった
「ワックスだと思ってたら髪を洗ってないだけ…」（２０代女性）と、外見は清潔感のある好青年なのに、じつは不潔という例です。何度注意しても男性が生活態度を直さない場合は「歯磨きしないとキスしない」と、スキンシップをエサにしてはいかがでしょう。
【６】いつもデートは奢りだったのに、付き合ったとたん「奢って」
「あたしに投資した分を回収してるの！？」（３０代女性）というように、付き合ったとたん「ヒモ男」になる男性もいるようです。悪びれもせず何度も奢らせようとするのは確信犯です。情が移る前に別れたほうがいいかもしれません。
【７】頼りがいがありそうなところにほれたのに、ふたりきりだと「赤ちゃん言葉」
「会社では『頼もしい先輩』なのに…」（２０代女性）と、甘えさせてくれそうな雰囲気に惹かれたのに、「じつは赤ちゃん言葉で甘える男だった」パターンです。外で無理に虚勢を張っている男性は、彼女の前では甘えん坊になることも多いので注意しましょう。
【８】大人に見えたのに、コンビニ店員と話しただけで激怒する焼きもち焼き
「１０歳も上だから『大人の余裕』があると思ったのに」（２０代女性）というように、男性に包容力を求めていたのに、束縛がひどかったケースです。精神的な成熟度は年齢では判断できないもの。安易に「年上だから大人」だと思わないほうがいいでしょう。
【９】毎日メールが来ていたのに、こっちが出したメールの返信すらこなくなった
「あんなにマメだったのに」（２０代女性）と、メールの回数が激減し、がっかりさせられたことのある女性は多いようです。男性からメールが来ないからと、女性から積極的に連絡をすると、「俺のことが大好きだな」と男性が安心して増長する可能性があるので注意しましょう。
ほかにはどんな「『こんな人だったなんて！』と付き合ってから愕然とした『彼氏の正体』」があるでしょうか。みなさんの意見をお待ちしています。（徳永幸子）