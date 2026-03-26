ROAlívの新作ヘアケアで艶髪へ♡ダメージ毛を潤す3ステップケア

ダメージや乾燥、年齢によるうねりなど、髪悩みが増えやすい季節。そんな毎日のヘアケア時間を心地よく変えてくれるのが、ROAlívから2026年5月21日(木)に登場する新ヘアケアシリーズです。はちみつをはじめとした美容成分を贅沢に配合し、シャンプー・美容液・トリートメントの3ステップで、毛先まで潤いをロック。毎日触れたくなるような、とろける艶髪へ導いてくれる注目のラインをご紹介します♡

はちみつ美容で叶える艶髪ケア

ROAlívの新ヘアケアシリーズは、ドライ＆ダメージ毛のために開発された3ステップ処方。

北海道産アカシアはちみつをはじめ、脂質ナノカプセル、13種のアミノ酸を共通配合し、髪内部まで潤いを届けながら艶やかな髪へ整えます。

香りにもこだわり、花々や果実、グリーンを重ねた華やかなフローラル系の香りを採用。

爽やかなトップノートから、ハニーの甘さを感じるラストノートへ変化し、ヘアケア時間を贅沢なひとときへと導きます。

「シルキーロックシャンプー」は、全1種300mL・税込3,630円。シリコンフリー、弱酸性、サルフェートフリー処方で、濡れた髪を摩擦や乾燥ダメージから守りながら洗い上げます。

アミノ酸系洗浄成分を採用し、きめ細かな泡で頭皮と髪を優しくケア。毛先まで潤いを感じるなめらかな仕上がりが魅力です。

ロクシタンの母の日ギフト特集♡カーネーション付き限定キットに注目

シャンプー後に使用する「ブーストロックセラム」は、全1種200mL・税込3,300円。ウォーターベースのみずみずしい美容液で、髪内部へ美容成分を集中補給します。

特にパサつきや広がりが気になる毛先にぴったりで、3種のヒト型セラミドを高配合した脂質ナノカプセルが潤いをしっかりキープ。

アマランサスエキス配合で、ハリ・コシ感のある髪へ導きます。

仕上げに使いたい「リペアロックトリートメント」は、全1種220mL・税込3,850円。濃密でなめらかなクリームが髪1本1本を包み込み、うねりやゴワつきをケアします。

ドライヤー熱から髪を守るハマナ葉エキスや、オーガニックアーモンド油も配合され、翌朝までまとまり感が続くのが嬉しいポイント。

さらに、頭皮環境に着目した美容成分も配合されているため、髪だけでなく頭皮ケアまで同時に叶えてくれるのも魅力。毎日のケアで、サロン帰りのような指通りを楽しめます♪

毎日の髪時間をもっと特別に

ROAlívの新ヘアケアシリーズは、ダメージ補修だけでなく、香りや使用感までこだわり抜かれたアイテム。

カラーやパーマを楽しみながらも、艶やかな髪をキープしたい大人女性にぴったりです。

シャンプー、美容液、トリートメントをライン使いすることで、より高い満足感を得られるはず♡毎日のバスタイムを、自分をいたわる特別な時間へ変えてみてはいかがでしょうか。