こういうの助かるぅぅぅ！【業務スーパー】ボリューム満点◎「食品」

冷蔵ストック、冷凍ストックに役立つ食品が集まる【業務スーパー】。内容量が多く冷蔵保存できるそうざいや、簡単調理で食卓に出せる冷凍食品をストックしておけば、忙しい時でも家族みんなの食事を時短で用意できそう。育ち盛りの子育てに奮闘している人にとっては、心強い味方になるかも。今回は、冷蔵保存、冷凍保存できるイチオシの食品をご紹介。ボリューム満点のおかず作りにぴったりな商品をピックアップしました。

ごはんにもパンにも合う！

1袋1kg入りの大容量が嬉しい、冷凍保存の「こだわり生フランク プレーン」。ボイルして、ごはんのおかずにするのはもちろん、パンにサンドしてホットドッグにしても喜ばれそう。1本ずつ食べ応えがあるソーセージは、ガッツリ食べたい日のお腹も心も満たしてくれるはず。公式サイトによれば、「ボイルした後フライパン等で焼き色をつけると、より美味しく召し上がりいただけます」とのことで、ひと手間加えるとさらに香ばしさが増しそうです。

お手軽調理で完成するボリューム満点おかず

「男子3人ママ(高中小)」でインスタグラマーの@racco_clubさんが「常にストックしている」とコメントしているのは、「肉厚極旨とんかつ」。1袋に700g入った、生フランクには負けず劣らず大容量な冷凍のとんかつです。揚げるだけで用意できる、下準備いらずな便利さが魅力的。とんかつソースの他に、タルタルソース、大根おろしなど、味変のアイデア次第で子どもから大人まで喜ばれるおかずになるはず。

食欲をそそるプラス1品のそうざい

あと1品おかずが欲しい時に役立ちそうな、冷蔵保存できる「ジャーマンポテトサラダ」。1kgとたっぷり入っています。公式サイトによれば、「ピリッと辛いマスタードとブラックペッパーをきかせ、ジャーマンポテト風に仕上げたポテトサラダ」なのだそう。パンチのきいた味わいで食欲を刺激してくれるかも。パックの真ん中で切り離せる仕様なので、何かと便利に使えそう。

レンチンだけでもOKな鶏の唐揚げ

こちらも1kg入りの容量で売られている、冷凍保存の「お肉にこだわったあっさり唐揚げ」。油で揚げても良いのですが、電子レンジやオーブントースターで温めるだけでもOKなところも嬉しいポイント。少しでも時短して調理の手間を省きたい日のメイン料理や、弁当のおかずにもぴったりです。にんにくやしょうがが使われており、お手軽ながら風味豊かな味わいに期待大。冷凍庫にストックしておけばすぐに用意でき、いざという時にも頼りになるかも。

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writer：S.Hoshino