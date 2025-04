コールドプレイとTWICEによる豪華コラボレーションが実現した「WE PRAY(TWICE Version)」が、18日に配信リリースされた。ステージ上でも両者のコラボレーションパフォーマンスが行われ、話題となっている。【動画】コラボレーションのステージの様子!熱唱するTWICEメンバーの姿コールドプレイは16日から25日まで、ワールドツアー『MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR』の韓国公演を計6公演、開催する。同公演にはオープニング