(C)LAPONE ENTERTAINMENT グローバルボーイズグループ“JO1“が、全6都市8公演を巡る初のワールドツアー『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’』の韓国公演を3月29日(土)・30日(日)にソウル・BLUE SQUARE MasterCard Hallで開催し、待望の韓国初単独公演でワールドツアーを完走した。【写真】JO1『‘WHEREVER WE ARE’』韓国公演の模様開演時間になり正面のビジョンに真っ赤な”WHEREVER WE ARE