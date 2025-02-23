[2.23 J3第2節](いちご)※14:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[テゲバジャーロ宮崎]先発GK 55 青木心DF 24 松本雄真DF 33 黒木謙吾DF 35 江川慶城DF 39 下川陽太MF 8 力安祥伍MF 10 井上怜MF 20 阿野真拓MF 47 奥村晃司MF 50 安田虎士朗FW 11 橋本啓吾控えGK 51 春名竜聖DF 23 キム・ゴンヨンDF 45 田中誠太郎MF 6 大熊健太MF 13 中野桂太MF 34 河合駿樹MF 41 坂井駿也FW 40 安藤陸登FW 42 松本ケンチザンガ監督大熊裕司[