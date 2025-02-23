[2.23 J3第2節](いちご)

※14:00開始

主審:矢野浩平

<出場メンバー>

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 55 青木心

DF 24 松本雄真

DF 33 黒木謙吾

DF 35 江川慶城

DF 39 下川陽太

MF 8 力安祥伍

MF 10 井上怜

MF 20 阿野真拓

MF 47 奥村晃司

MF 50 安田虎士朗

FW 11 橋本啓吾

控え

GK 51 春名竜聖

DF 23 キム・ゴンヨン

DF 45 田中誠太郎

MF 6 大熊健太

MF 13 中野桂太

MF 34 河合駿樹

MF 41 坂井駿也

FW 40 安藤陸登

FW 42 松本ケンチザンガ

監督

大熊裕司

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 22 吉丸絢梓

DF 2 山田将之

DF 17 藤谷匠

DF 23 安在達弥

DF 28 鈴直樹

MF 7 針谷岳晃

MF 20 城定幹大

MF 30 狩野海晟

FW 9 清水一雅

FW 10 森晃太

FW 40 樋口寛規

控え

GK 1 上田智輝

DF 3 松長根悠仁

DF 27 野末学

MF 6 上畑佑平士

MF 8 吉永大志

MF 13 宮崎智彦

MF 14 中村翼

FW 18 矢島輝一

FW 29 石井稜真

監督

寺田周平