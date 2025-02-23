宮崎vs福島 スタメン発表
[2.23 J3第2節](いちご)
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 20 阿野真拓
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 51 春名竜聖
DF 23 キム・ゴンヨン
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 13 中野桂太
MF 34 河合駿樹
MF 41 坂井駿也
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 吉丸絢梓
DF 2 山田将之
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 28 鈴直樹
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
MF 30 狩野海晟
FW 9 清水一雅
FW 10 森晃太
FW 40 樋口寛規
控え
GK 1 上田智輝
DF 3 松長根悠仁
DF 27 野末学
MF 6 上畑佑平士
MF 8 吉永大志
MF 13 宮崎智彦
MF 14 中村翼
FW 18 矢島輝一
FW 29 石井稜真
監督
寺田周平
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 20 阿野真拓
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 51 春名竜聖
DF 23 キム・ゴンヨン
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 13 中野桂太
MF 41 坂井駿也
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 吉丸絢梓
DF 2 山田将之
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 28 鈴直樹
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
MF 30 狩野海晟
FW 9 清水一雅
FW 10 森晃太
FW 40 樋口寛規
控え
GK 1 上田智輝
DF 3 松長根悠仁
DF 27 野末学
MF 6 上畑佑平士
MF 8 吉永大志
MF 13 宮崎智彦
MF 14 中村翼
FW 18 矢島輝一
FW 29 石井稜真
監督
寺田周平