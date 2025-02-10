［第29回ちばぎんカップ、J1柏レイソル 3-0 J2ジェフユナイテッド千葉、9日、千葉・フクダ電子アリーナ］柏が千葉を3-0で下し、3季ぶり18度目のちばぎんカップを制覇した。今季より就任したスペイン人指揮官リカルド・ロドリゲス監督の下、再スタートを切った。前半3分に、左サイドで起用されたMF小屋松知哉が仲間との連係でボックス内へ侵入すると、そのまま右足で決勝点。幸先良く先制した柏は前半41分にも小屋松の追加点で