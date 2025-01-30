日本マクドナルド（東京都新宿区）が、「行った気にさせるよ！N.Y.バーガーズ」シリーズの新商品「N.Y.バーベキュー肉厚ビーフ＆チーズ」、「N.Y.ジューシーチキンザクザクスパイシー」、「N.Y.レモンタルタルシュリンプ」、朝マック限定の「N.Y.バーベキューソーセージ＆チーズマフィン」を2月5日から期間限定で発売します。シリーズ初の「朝マック」が登場「行った気にさせるよ！N.Y.バーガーズ」は、特製の四角いバンズを使