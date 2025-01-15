ロッテは15日、千葉市消防局「春の火災予防運動（3月1日〜7日）」を前に展開する火災予防運動ポスターに鈴木昭汰投手が起用されることになったと発表した。千葉市内町内自治会、公共施設及び事業所などに約2500箇所に掲示される。▼ 千葉市消防局 コメント「火災の発生しやすい時期を迎えるに当たり、家庭や職場・地域の防火意識の向上を図り、尊い命と貴重な財産の喪失を防止することを目的とし、火災予防の更なる注意喚起を