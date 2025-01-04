FC町田ゼルビアは4日、ヴィッセル神戸からDF菊池流帆が完全移籍で加入することが決まったと発表した。菊池は1996年12月9日生まれの28歳。岩手県釜石市の出身で、高校から青森山田へ進学。大阪体育大学を経て、2019年にレノファ山口FCでプロ入りした。1年目から35試合に出場して3ゴールを挙げると、2年目にはヴィッセル神戸へステップアップ。身長188cmの高いフィジカル能力と闘志あふれる守備を武器に、2021シーズンにはセンターバ