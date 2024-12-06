「ガメラ」シリーズや「就職戦線異状なし」「デスノート」などで知られる、映画監督の金子修介氏（69歳）が12月6日、自身のTwitter（X）を更新。同日亡くなった中山美穂さんを追悼している。金子氏はこの日、「中山美穂さんが…まさか、と言葉にならず、ショックで辛い想いでいます」と、辛い胸の内を告白。そして「『どっちにするの。』以来、直接はお会いすることもなく映像の美穂さんを追いかけていましたが、現場でのキラ