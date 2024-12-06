◆八重洲「EN VEDETTE LUXE」のいちごパフェは、見た目も、味わいもラグジュアリー今年もいちごがおいしい季節がやってきた！そのまま食べてもおいしいいちごを、さらにおいしく、華やかな見た目も楽しませてくれるデザートといえば「いちごパフェ」。今回ご紹介するのは、2023年3月に東京ミッドタウン八重洲にオープンした「EN VEDETTE LUXE（アンヴデット リュクス）」。甘酸っぱいいちごや希少なジャージー牛のクリーム、自家