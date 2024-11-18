【「モンスターハンター20周年-大狩猟展-」大阪】 開催期間：2025年2月20日～4月5日 会場：大阪・グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ チケット料金：大人 3,200円ほか 東北新社は、展覧会「モンスターハンター20周年-大狩猟展-」の大阪での開催を発表した。2025年2月20日から4月5日