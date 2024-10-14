「BCNランキング」2024年9月30日〜10月6日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）2位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）3位arrows We2 FCG02（FCNT）4位arrows We2 F-52E（FCNT）5位moto g24（Motorola Mobility）6位Pixel 8a(NTT docomo)（Google）7位Pixel 8a(au)（Google）8位