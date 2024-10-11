セール期間：10月11日～10月24日23時59分まで Amazonにて、PowerAのコントローラーが特別価格で販売される。セール期間は10月11日より10月24日23時59分まで。 本製品はXbox Series X|SやPCに対応した有線コントローラー。接続した際にはボタンのまわりなどが発光するギミックを有している。また、本体に加えLEDテープライトがセットになる。