フリーアナウンサーの神田愛花（44歳）が、9月18日に放送されたバラエティ番組「世界頂グルメ」（日本テレビ系）に出演。夫のバナナマン・日村勇紀（52歳）が、ウォーキングを始めたきっかけを語った。番組は今回、タレント・ゆうちゃみと神田が、週末2日間の“超きまぐれ台湾旅”へ。その道中、ゆうちゃみに「今まで海外何か国ぐらい行ったんですか？」と聞かれた神田は「14〜5か国だと思う」と答える。そして「夫（バナナマン日