任天堂株式会社および株式会社ポケモンは9月19日、ゲーム「パルワールド」を開発・販売する株式会社ポケットペアに対し、特許権の侵害訴訟を東京地方裁判所に提起したことを発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】パルワールドは2024年1月19日にリリースされた、PCおよびXbox向けのオープンワールドゲーム。3日間で500万本を売り上げ、同接プレイヤーが最大150万人を超えるなど、順風満帆なスタートを