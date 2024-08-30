ダイソーをパトロールしていると、ベーシックなキャップを発見。お安いのでどうかな…と思っていたのですが、かなり使いやすかったのでご紹介します♡今までのダイソーのキャップでありがちだった、とある問題も無事にクリア◎色違いで欲しくなるクオリティなので、シンプルなキャップをお探しの方はぜひチェックして♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キャップ価格：￥220（税込）サイズ（約）：頭周り58cm販売ショ