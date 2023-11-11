¡Ô¿ÈÆâ¤ËÉÔ¹¬¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇµÞî±ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡Õ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛX JAPAN¡¦KENTARO¤µ¤ó¤ÈHEATH¤µ¤ó¤Îµ®½Å¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È11·î3Æü¡¢YOSHIKI¤ÏInstagram¤ËÁÓÉþ»Ñ¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎNPOÃÄÂÎ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿YOSHIKI¡£¤½¤ÎÍ½Äê¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤Þ¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢X JAPAN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢HEATH¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤òÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡¼¡¼¡£ÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Î