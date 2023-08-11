¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×²¬Â¼Î´»Ë¤¬£³Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£·Ö¸¶Å°¤Î¥´¥ë¥ÕÆ°²è?±ê¾å?¤Ë´íµ¡´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£·Ö¸¶¤Ï£±Æü¸ø³«¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ö¥Û¥È¥´¥ë¥Õ¡×¤Ç¡¢£³£´ÅÙ¤Î±êÅ·²¼¤Î¤Ê¤«¡¢·Ö¸¶¤È¥²¥¹¥È¤ÎÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤¬¥«¡¼¥È¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¡¢Ä¹Âµ¤Î½÷À­¥­¥ã¥Ç¥£¤¬¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤é¤ºÁö¤Ã¤Æ¿ï¹Ô¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤òÎ®¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¡¢¡Ö¥­¥ã¥Ç¥£¡¼¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¹Ô