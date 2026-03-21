ナインティナイン岡村隆史が２１日、フジテレビ系「ＥＮＧＥＩグランドスラム」に生出演。「Ｒ−１グランプリ」新王者となった今井らいぱちに、速攻で毒噴射した。直前まで生放送されていたＲ−１決勝会場と中継をつないで、クロストーク。岡村は「見てました、袖で。ＥＮＧＥＩのスタッフさんの予想とは違いましたが。らいぱちさん、おめでとうございます。聞いてた話と違いましたが」と祝福しつつ、優勝決定からわずか２分