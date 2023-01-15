イニエスタの長男が着ていたものとはJリーグの神戸に在籍する元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタと家族が脚光を浴びている。長男は日本代表のアウェーユニホームを着て記念撮影。画像に対し、日本人ファンから「日本を愛してくれてありがとう」と反響が集まった。黒いTシャツでラフな格好をしたイニエスタ。娘を抱き、隣には長男・パオロ君がピースサインをしている。着ているのは白い日本代表のユニホームだ。4人の子ど