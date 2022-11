よーじやは、初めてのクリスマスコフレ「よーじやコフレ Charming up! can can 」を、2022年12月1日(木)より発売いたします。今回は、クリスマスコフレ限定のパッケージ缶を作成し、大人気のハンドクリームやスキンケアアイテムなど、デイリー使いしやすい商品を入れました。ぜひこの機会にお買い求めください♪ ブランドで初めてのクリスマスコフレ コンセプトは“わたしへのごほうび”で