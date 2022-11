よーじやは、初めてのクリスマスコフレ「よーじやコフレ Charming up! can can 」を、2022年12月1日(木)より発売いたします。今回は、クリスマスコフレ限定のパッケージ缶を作成し、大人気のハンドクリームやスキンケアアイテムなど、デイリー使いしやすい商品を入れました。ぜひこの機会にお買い求めください♪

ブランドで初めてのクリスマスコフレ

コンセプトは“わたしへのごほうび”です。

商品名の「Charming up! can can 」は、Charming up!「魅力をアップする」というモチーフにcan can(=パッケージの缶)をかけた造語です。

「よーじやコフレ Charming up! can can」は、『swing red 』と『humming blue 』の2つをラインアップ。

さらに、今回のクリスマスコフレのためだけにオリジナルの限定パッケージ缶を用意しました。キラキラきらめく万華鏡や雪の結晶をモチーフにしたデザインに、さりげなくよーじやのアイコンマークをデザインしました。

一年間頑張った自分への贈り物して、持っているだけでワクワクするアイテムやデイリー使いできるスキンケアなどが入っています。

クリスマスコフレをご紹介

よーじやコフレ Charming up! can can(swing red )

価格:6,105円(税込)

「swing red」は、甘くてエレガントな香り“はなほのかシリーズ”のハンドクリームなど、お出かけ先で活躍するアイテムが入っています。

よーじやコフレ Charming up! can can(humming blue )

価格:13,200円(税込)

「humming blue」には、『うるおいトリートメントリップ』などのスキンケアアイテムからメイクツールまで、リッチなアイテムが入っています。

期間中に「よーじやコフレ Charming up! can can」を、よーじや大丸京都店にて予約していただいた方に先着で、オリジナルのモバイルバッテリーを差し上げます。

※お渡しは予約アイテムの受取時

予約:2022年11月18日(金)~2022年11月30日(水)

発売:2022年12月1日(木)~2022年12月25日(日)

【よーじや】ノベルティについて

「よーじやコフレ Charming up! can can」をお買い上げいただいた方に、数量限定でトートバッグを差し上げます。バッグの真ん中には、よーじやのアイコンがさりげなくデザインされています。

マチも付いているのでいっぱい収納ができます。

※なくなり次第終了

クリスマスコフレを予約しよう

よーじやのクリスマスコフレはいかがでしたか?

大人気のハンドクリームをはじめ、あぶらとり紙やスキンケアアイテムなど、さまざまなアイテムが入っているのが良いですね。雪の結晶などをモチーフにしたパッケージ缶もステキです。

ノベルティや予約特典もあるので、ぜひこの機会によーじやのクリスマスコフレをお買い求めください♪