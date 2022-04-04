やっと手にした「新車」が数時間で事故の被害に…最近は、新型コロナウイルスや半導体不足も影響し、クルマの納期が大幅に遅れています。このため、納車されて新車が届く日をより一層心待ちにしているというユーザーも多いかもしれません。そんななか、SNSでは納車してまもなくして事故の被害に遭ったという悲痛な投稿が話題となっています。「心ズタボロに…」長納期を経て手にしたクルマが数時間で事故に!? （画像はイメージ
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