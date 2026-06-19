人気沸騰の“お世話系”青春ラブコメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様（生活能力皆無）を陰ながらお世話することになりました』ABEMAで、7月4日（土）よりWEB最速配信！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、新作夏アニメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』を、2026年7月4日（土）から毎週土曜日夜27時8分より、WEB最速配信いたします。

『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』（略称『才女のお世話』）は、坂石遊作によるライトノベルを原作とした青春ラブコメ作品です。本作では、偶然巻き込まれた誘拐事件をきっかけに、日本随一の財閥の令嬢・此花雛子のお世話係を務めることになった男子高校生・友成伊月と、表向きは完璧なお嬢様でありながら、実は生活能力皆無の“ぐうたら娘”である雛子との交流が描かれます。ギャップあふれるヒロインの可愛らしさや、お世話係から始まる甘々な恋模様が人気を博し、2026年7月よりスタートする待望のTVアニメにも大きな注目が集まっています。

このたびABEMAにて、『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』のWEB最速配信が決定いたしました。地上波放送直後の2026年7月4日（土）から毎週土曜日夜27時8分より、「ABEMAアニメチャンネル」にて、WEB最速にて最新話を無料放送。また放送5日後の毎週木曜日夜27時8分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

ぜひABEMAで、お世話係とギャップ可愛いお嬢様が織りなす甘々な恋物語を“最速”でお楽しみください。

■『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』WEB最速配信 概要

(C)坂石遊作・ホビージャパン／『才女のお世話』製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年7月4日（土）夜27時8分～（以降、毎週土曜日夜27時8分より放送）

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

初回URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/ARcegGrb3LAzKH

※放送5日後の毎週木曜日夜27時8分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

「私、このひとが欲しい」

だれもが憧れる“完璧なお嬢様”、此花雛子。

日本随一の財閥の令嬢である彼女は、偶然出会った一般庶民の男子高校生・友成伊月を、突然専属の“お世話係”に指名する。

表向きは品行方正に見える雛子だが、着替えさえ一人ではできない生活能力皆無の“ぐうたら娘”だった――

名家のしがらみから“完璧なお嬢様”を演じなければならない雛子。そんな彼女を守りたいと甲斐甲斐しくお世話をする伊月。やがて雛子も全力で甘えるようになって……

ギャップ可愛いお嬢様との、主従を超えた甘々な恋物語が始まろうとしていた。

＜CAST＞

友成伊月：上村祐翔

此花雛子：小原好美

天王寺美麗：大西沙織

都島成香：土屋李央

鶴見静音：小清水亜美

此花華巌：子安武人

＜STAFF＞

原作：坂石遊作（HJ文庫／ホビージャパン）

キャラクター原案：みわべさくら

漫画：水島空彦（HJコミックス／コミックファイア連載）

監督：森下柊聖

シリーズ構成：吉永亜矢

キャラクターデザイン：川島尚

色彩設計：井上あきこ

美術監督：伊藤聖

撮影監督：関谷颯人

編集：池田康隆

音楽：田渕夏海 中村巴奈重

音響監督 ：高寺たけし

音響効果 ：櫻井陽子

アニメーションプロデューサー 小沢十光

音響制作：ダックスプロダクション

アニメーション制作：ブレインズ・ベース

製作：『才女のお世話』製作委員会

公式HP：https://saijonoosewa-anime.com/

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/