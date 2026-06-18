【台湾情報】台湾機械設備、AI・先進封止需要でハイテク設備が46％増──従来型と二極化＜ワイズ機械業界ジャーナル2026年月6第3週号発行＞

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

ワイズコンサルティング グループ（本社：中華民国台北市、代表取締役：吉本康志）は台湾機械業界専門誌「ワイズ機械業界ジャーナル」の2026年６月第３週号を発行しました。

ワイズ機械業界ジャーナル0656号

今号では、「台湾機械産業2026年第1四半期の振り返りと今後の展望」を特集 。AI・先進パッケージング向け需要を背景にハイテク生産設備が急成長を遂げる一方、従来型設備が苦戦する二極化の構造を分析しています 。

また、中東情勢やEU規制に直面する特殊化学品産業の動向 、パネルレベルパッケージング（PLP）など先進封止向け装置で躍進する群翊工業の成功事例 、さらに4四半期ぶりのV字回復を果たしグリーン転換・高付加価値化へ舵を切るファスナー産業の動向 など、台湾製造業を取り巻く最新の市場環境と企業戦略を多角的に取り上げています。

【トピック１】

台湾特殊化学品、中東情勢と営業日減でマイナス成長──迫るEU環境規制

2026年第1四半期の台湾特殊化学品産業の生産額は前年同期比1.5%減となりました。春節による営業日の減少と、中東情勢の緊迫化が影響しています。今後は2027年からのEUにおけるPFAS（有機フッ素化合物）規制案や、中国発のCO2ポリオール供給過剰リスクへの対応として、代替品の開発や製品ラインアップの柔軟な調整が急務となっています。



【トピック２】

台湾機械設備、AI・先進封止需要でハイテク設備が46％増──従来型と二極化

台湾機械設備製造業の2026年第1四半期の生産額は前年同期比10.1%増となりました。人工知能（AI）や先進パッケージング向け装置の需要が拡大し、ハイテク生産設備が同46.4%増と全体を力強く牽引しています。一方、産業機械や工作機械など従来型設備は米国の関税政策などの影響で外需が減少し、二極化が鮮明になっています。



【トピック３】

群翊工業、先進封止向け装置を受注──技術力で日本企業を凌駕

半導体設備メーカーの群翊工業（グループ・アップ・インダストリアル）は、AIブームによる先進パッケージング需要を捉え、PLP向け真空ラミネーターやガラス基板加工装置の受注を獲得しました 。四角いパネル基板の反りや気泡発生という難題をわずか8カ月で解決し、同分野で長年提携していた日本企業を上回る技術力を示しています 。

【トピック４】

台湾ファスナー産業がV字回復──航空宇宙・車載など高付加価値化へシフト

2026年第1四半期のファスナー産業の生産額は前期比2.9%増となり、4四半期連続のマイナス成長に終止符を打ちました。欧州の炭素国境調整措置（CBAM）の本格運用や従来型の低価格競争の限界を見据え、主要メーカーは航空宇宙や車載向けへのシフト、AI・スマート製造の導入による高付加価値化とグリーン転換を急いでいます。

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【会社概要】

会社名：ワイズコンサルティング グループ

所在地：中華民国台北市襄陽路9號8F

代表者：吉本康志

設立：1996年11月

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