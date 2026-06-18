遊んで、知って、自然を守る。話題の知育カードゲーム「LineUP」に、楽しみながらアウトドアの倫理を学べる「LNTアドオンパッケージ」が6月18日新登場！

背景と概要

NPO法人リーブノートレイスジャパン

特定非営利活動法人リーブノートレイスジャパン（以下、LNTJ）は、2026年6月18日（木）より、自然、文化、宇宙など地球の『知っておきたい雑学』に関する数字を正しく並び替える人気カードゲーム『Line UP』の新たなシリーズとして、「LNTアドオンパッケージ」をリリースいたします。本パッケージは、学びを生み出す遊びをつくるクリエイティブユニット「infoplay」が開発したカードゲーム「LineUP」と、LNTJとの待望のコラボレーションです。イラストはLNTJのキービジュアルでおなじみの向田智也氏が手掛けています。LNT（リーブノートレイス）の7原則に関連する数字を集めた12枚のカードで構成されており、遊びながら自然とアウトドアの倫理や環境保護への意識が身につく内容となっています。また、2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、地球環境負荷を低減した製法で革新的なプロダクトを提案しているアウトドア・フットウェアブランド「KEEN（キーン）」に本プロジェクトの趣旨に深くご賛同いただき、LineUPコラボパッケージ第1弾のスペシャルパートナーとして製品の誕生をサポートいただきました。これに伴い、本日より販売を開始いたします。

「LineUP」とは？遊びながら自然と会話が弾む、奥深い数字ゲーム

「あれ、このイラストどこかで……？」 そんな親しみやすさと共に、LNTJでおなじみの向田智也氏が手掛ける親しみやすいイラストと共に、ルールはシンプルながら大人から子どもまで一度やったら忘れられない「アハ」体験を提供するゲームです。

- ルールはシンプル、だけど意外な数字に驚く「アハ」体験答えの数字を予想して、カードを正しい順番にならべるシンプルなルールですが、どの数字も意外な驚きに満ちています。- 遊びながらアウトドアの知識が深まるアウトドアに関する様々な数字やその背景を、ゲームを通じて自然と覚えることができます。知ることで自然を見る目が変わり、次のアウトドア体験がより豊かなものになります。- 仲間との会話が自然と弾むコミュニケ―ションツール勝ち負けだけでなく、カードに書かれた数字や解説を引くたびに、「へえ、そうなんだ！」「実はこれって……」と、アウトドア仲間との自然に関する話題で大いに盛り上がります。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ndY2nWCjw6A ]

こんなシーンにおすすめ

クリエイティブユニット「infoplay」メッセージ

- 学校キャンプや自然学校のプログラムの合間の時間に- キャンプでの夜のレクリエーションに- 雨が降り、テントや山小屋で過ごすのんびりな時間に- LNT（リーブノートレイス）ワークショップやインストラクターコースの導入に

LNTの7つの行動原則に、遊びながら触れられるLineUPが誕生しました。アウトドアとゲームは、自然を楽しむ人たちの好奇心や探究心とも相性がよいと感じています。カードに書かれた数字を手がかりに考えることで、LNTの行動原則が実際のアウトドアの場面と自然につながっていくことも、このゲームの魅力です。KEEN様とともに、このアドオンパッケージを通じてLNTの精神に触れる入口を形にできたことをうれしく思います。遊びをきっかけに、自然をリスペクトする倫理観が広がり、一人でも多くの人が自然と心地よく共生する未来へつながることを期待しています。

HP:https://infoplay.tokyo



向田智也氏(イラスト・デザイン)

自然や生き物をテーマにした著作のほか、小学館・図鑑NEOの環境マップ、横浜市・金沢動物園のビジュアルなどをてがけている。著書に「田んぼの一年」「雑木林の一年」「畑の一年」（小学館）、イラストレーション・デザインに「ビジュアルデータブック日本の生き物」（Gakken）などがある。

スペシャルパートナー

KEENは創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、自分たちが暮らし、遊び、働く場所を守る責任があると考え活動してきました。LNTJ『遊びからはじまる自然保護』というアプローチに深く共感し、このLineUPのLNTアドオンパッケージの誕生をサポートしました。このゲームを通じて、一人でも多くの人が自然と心地よく共生する未来を目指しましょう。

HP：https://www.keenfootwear.jp/

LNTアドオンパッケージ

概 要：LNT7原則に関連する数字を集めた12枚のラインナップカードです。アドオンパッケージ単体でも、並び替えを楽しむことができますが、本体のLineUP５.「山」パッケージと一緒にプレイすることにより、ゲームの楽しさや、山の雑学が倍増します。

内容物：ラインナップカード12枚/アドオンカード専用パッケージ

価 格：

LNTアドオンパッケージ単体 1,000円(https://lntj.base.shop/items/145998521)

Line UP５.「山」with LNTセット 2,500円(https://lntj.base.shop/items/146000198)

Line UP５.「山」単体 1,870円(https://lntj.base.shop/items/145999235)

〈Leave No Trace Japan〉

LNTとは米国で発祥したアウトドアでの行動基準で、世界96ヵ国に広まっています。環境に与えるインパクトを最小限にして、アウトドアを楽しむためのテク ニックが、７つの原則を基にしており、誰にでもわかりやすく、楽しく実践することができます。



Leave No Trace Japanは設立から5年を迎え、会員数は約1,000人を超え、また、大修館の体育の教科書への掲載がスタートするなど急速に認知が拡大しているほか、自治体連携や地域の環境課題を解決するスポットライトプログラム等様々な取り組みを実施しています。2022年には、世界で4か国目、アジアでは初となる公式ブランチとして認定されました。

HP：https://lntj.jp/