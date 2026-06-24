俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演する映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）が、各種プレミアムラージフォーマットで上映されることが決定した。発表済みのIMAXに加え、MX4D・4DXが公開初日から楽しめる。さらに、7月24日からはDolby Cinema、SCREENX、ULTRA 4DXでの上映もスタート。あわせて、主人公・信と万極が対峙する“決戦ビジュアル”も解禁された。【動画】『キングダム 魂の決戦』主題歌入り最新予告本