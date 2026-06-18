株式会社アノテテ、社内ルールを学習して業務をこなす「企業専用AIエージェント（AI社員）」構築支援、『Claude Code 導入支援サービス』を提供開始

株式会社アノテテアノテテ 「Claude Code 導入支援サービス(https://anotete.co.jp/service/claude-support/)」

株式会社アノテテ(本社：大阪府大阪市、代表取締役：岸本 渉、以下 アノテテ)は、従来の汎用AIでは難しかった「社内ルールや自社特有の業務知識の蓄積」を可能にするAIエージェント構築パッケージ、『Claude Code 導入支援サービス』の提供を開始いたしました。

https://anotete.co.jp/service/claude-support/

本サービスは、Anthropic社のAI「Claude Code」を活用し、社内ルールや背景を理解して自律的に動く「AIエージェント」を、“自社専用の頼れるAI社員”として社内に構築・内製化するための研修パッケージです。

開発（提供）の背景

現在、多くの企業で汎用AIが導入されていますが、「個人の作業補助に留まる」「毎回ゼロから前提を説明する必要がある」「利用を重ねても、会社のルールや業務知識、それまでの経緯がデータとして残らない」といった運用の課題が存在していました 。また、事務・管理部門においては、見積書や提案書の都度転記、録音からの議事録作成、ベテラン社員の頭の中にある手順の属人化など、多くの手作業や引き継ぎの困難さが企業の課題となっています 。

こうした背景からアノテテは、使うほどに企業の情報を記憶して自社専用に育つAIエージェントを初期投資のみで内製化できるよう、本サービスを開発いたしました 。今日始めた1日分の取り組みが、半年後には他社が埋められない大きな資産となるよう、企業の長期的な競争力向上を支援します 。

「Claude Code 導入支援サービス」の概要と3つの特徴

本サービスは、AIエージェント構築に必要なデータフォーマット一式を含む「anotete-starter-kit」の提供と、計4時間（2時間×2日間）の研修、期間中のチャットやメールによる質問対応をパッケージ化した導入支援サービスです 。

1. 自社特有の業務知識を記憶する、育つAIエージェントの構築

従来の汎用AIとは異なり、企業固有の情報、過去の経緯、案件などをすべてAIエージェントに記憶させます 。利用を重ねるほどに自社専用に育ち、都度の前提説明を省いたスムーズな業務運用を可能にし、「頼れるAI社員」としての役割を果たします。

2. 事務・管理業務の手作業を自動化し、属人化を解消

見積書・提案書作成では、「A社向けに作成して」といった指示を出すだけで自社の書式やトーンを反映して即出力可能になります 。議事録整理では録音データを渡すだけで決定事項や期限を自社の形式で整理できるほか、対話を通じて手順を引き出し、社内マニュアルとして資産化（属人化解消）を図ることができます 。

3. 100社超の実績に基づく、プログラミング不要の確実な内製化支援

環境省や自治体、大手企業など100社超のAI実装支援を行ってきた実績を活かし、PCへの環境構築から実践的な研修、研修期間中の質問対応までを網羅しています 。プログラミングの知識は不要で、普段のチャットアプリと同じ操作感で導入が可能です 。

今後の展望

日々の業務を自社専用AIで自動化！日々の業務を自社専用AIで自動化

アノテテは、本サービスの提供をはじめ、AIの導入支援やシステム受託開発などの多様なソリューションを通じて、企業のDX推進およびAI活用を包括的にサポートしてまいります。

今後も各企業が直面する固有のビジネス課題の解決に伴走し、労働人口減少社会における生産性向上と、AI技術を活かした持続的な成長に貢献することを目指します。

サービス概要・会社概要

サービス概要

サービス名：Claude Code 導入支援サービス

内容：anotete-starter-kit（AIエージェント構築用フォーマット一式）＋ 2日間研修（各2時間）

対象：経営者・管理職・DX推進担当（少人数推奨）

形式：オンライン または 貴社オフィス

環境：PC ＋ Claude Code（研修内で構築）

サポート：Day 1～Day 2期間中の質問対応（チャット・メール）

価格：立ち上げ期 限定価格 200,000円／1名（税抜）

※通常価格 300,000円（税抜）

※初期投資のみでAIエージェント構築を内製化するパッケージです 。

※価格は予告なく変更する場合があります 。

サービス詳細： https://anotete.co.jp/service/claude-support/

Calude Code 導入支援サービス 料金プラン会社概要

会社名 ： 株式会社アノテテ

代表者 ： 代表取締役 岸本 渉

所在地 ： 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-28 堂島アクシスビル3F

事業内容 ：デジタル技術を活用した業務の効率化や省人化ソリューションの提供

【主なサービス】

・AIエージェント導入支援、AIシステム受託開発

・AIチャットボット「Tebot」、RAGシステム「ShareMind」の開発・提供・サポート

・RPA・業務システム開発

・Webシステム構築

コーポレートサイト： https://anotete.co.jp

■本件に関するお問い合わせ先

会社名： 株式会社アノテテ

Email : support@anotete.co.jp

TEL : 06-6136-7455